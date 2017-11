Final de ‘El Señor de los Cielos 5’ divide opiniones en las redes

Estados Unidos.-Llegó a su final otra temporada de “El Señor de los Cielos” en Telemundo y se dejó entrever que habrá una sexta temporada en donde la historia continuará.

Durante el capítulo final hubo varios muertos y se dejaron tramas inconclusas que dejaron a varios dudando que seguiría para los personajes.

Hubo quienes se sorprendieron con el regreso de El Cabo que llevaba varias temporadas sin aparecer

El Cabo is back!!! 😱😱😱😱 If Monica Robles dies we RIOT! #ESDLC pic.twitter.com/onzier9Gf8

