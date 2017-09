Fernanda Castillo se despide de sus familiares que fallecieron en el sismo de México

La actriz envió un emotivo mensaje

México.-Fernanda Castillo sufrió una gran perdida familiar durante el devastador terremoto de 7,1 en la escala de Richter que sacudió a México el martes 19 de septiembre.

La actriz compartió en redes sociales una foto de sus familiares expresando cómo se siente y despidiéndose de su prima Florencia Lombardi Castillo y su esposo, Martín Veléz Tenorio.

“Mi rostro se rompe, el llanto no me cabe en el pecho, pienso que el silencio va a contenerme, el dolor grita. Me pregunto muchas cosas, cosas que no tienen respuesta en días como estos…No se qué hacer con este dolor inesperado, tengo miedo… Veo hacia afuera y hay cientos como yo, con en el corazón en pedazos, pero saliendo a entregar cada uno de ellos, tratando de rescatar la esperanza entre los escombros”, compartió en su cuenta de Instagram

Castillo agradeció a todas las personas que la ayudaron a buscar a sus familiares y también aclaró que se siente orgullosa de su gente y de su país en donde todos se encuentran unidos y apoyando las labores de rescate.

“Gracias a todos aquellos que nos ayudaron a buscarlos hasta el último momento, a los que entregaron horas en el caos para encontrarlos y a quienes han enviado palabras de aliento y abrazo para mi y mi familia”, expresó en sus redes sociales.

“Hoy me siento más orgullosa que nunca de este país y su gente que se levanta del sufrimiento entre picos y palas. Un México que se une, un México lleno de hermanos que olvidan de donde vienen, quienes son o a donde iban para parar a ayudar entre las paredes de una ciudad caída, que trabajan incansablemente para rescatar, para alimentar, para darle la mano a otro ser humano”, concluyó.

Fuente: Mundo Hispano