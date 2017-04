Fernanda Castillo revela la forma de perder grasa rápidamente

La actriz tiene un saludable secreto que compartió a todos sus seguidores.

Últimamente Fernanda Castillo ha bajado de peso y sus seguidores lo han notado, por lo que su extrema delgadez provocó que sus fans se preocuparan por su salud, sin embargo para dejar fuera cualquier especulación, la actriz por fin reveló cómo es que mantiene su figura.

Su escultural cuerpo no es producto de algún desorden alimenticio; pues resulta que desde hace 4 semanas, se somete a un entrenamiento físico que le hace perder grasa de una manera muy rápida.

Así lo reveló en su cuenta de Instagram a través de una fotografía donde efectivamente luce una figura más estilizada pero con una musculatura mucho más marcada.

“Para toda la gente que me pregunta como mantengo mi cuerpo: Voluntad. Hoy se cumplen 4 semanas de haber empezado este reto 8wmex y no puedo estar más contenta. ¡No solo he perdido grasa, también me siento más fuerte!, ¡Vamos por más!”, comentó la actriz.

Fernanda presume su figura en alfombras rojas: