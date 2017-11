Fernanda Castillo dice adiós a “El señor de los cielos”

México-.La guapa actriz mexicana, Fernanda Castillo, mejor conocida por interpretar el gran papel protagónico de Mónica Robles en la teleserie “El señor de los cielos“, el día de ayer, jueves 2 de noviembre llegó a su fin su participación.

El papel de Mónica Robles fue muy importante para la actriz ya que gracias a su personaje fue que la impulsó en su carrera y la convirtió en una de las actrices mexicanas más queridas por el público.

Sin embargo, su participación en la teleserie llegó a su fin ayer, con la muerte de su personaje.

Tras la sorprendente noticia hacía sus fans, Fernanda Castillo uso su cuenta personal de Instagram para publicar unas palabras dirigidas hacia su personaje, la producción, la televisora y a su público en general.

“Hace 5 años hice casting para un personaje que cambió mi carrera y mi vida: #MonicaRobles y esta noche me despido de ella con todo el amor y agradecimiento que existe en mi alma. Tener que decirle ADIÓS ha sido de los procesos más tristes que he vivido, pero hoy decido quedarme solo con todo eso maravilloso que ella me regaló. Me voy llena de agradecimiento y de lecciones”.