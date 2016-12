¡Felicidades! Hoy celebramos el día del mandilón

Ciudad de México.-Hoy nueve de mayo celebramos a aquellos hombres que con gusto ayudan en las labores del hogar a sus queridas esposas. No se limitan a solo ensuciar y dejar las cosas tiradas, estos hombres levantan los platos sucios de la mesa, así como también los lavan. A quienes hacen estas cosas les llaman “mandilones”.

No necesariamente son hombres que no trabajan y su esposa sí, estos “mandilones” realizan las actividades hogareñas por gusto, no porque la esposa lo obligue; veámoslo más como una costumbre del hombre que una imposición.

Las mujeres aprecian el apoyo en las labores de casa; los amigos aprovechan para hacerles burlas a estos modestos “mandilones”. ¿Tú eres “mandilón”?