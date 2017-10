Fecha y hora: Manny Pacquiao vs Timothy Bradley

Consulta aquí la fecha y la hora de la tercera y última pelea entre el filipino Manny Pacquiao y el estadunidense Timothy Bradley

Manny ‘Pacman’ Pacquiao y Timothy Bradley tendrán su próxima pelea (tercera en su historia) el sábado 9 de abril. La contienda está pactada en 12 rounds y será por el título de peso Welter de la OMB, cinturón que actualmente está en posesión de Bradley.

La función será transmitida en los siguientes horarios:

Estados Unidos (este)21:00

México (centro) 20:00

Argentina y Chile 23:00

Colombia 21:00

Venezuela 21:30

España 03:00 (domingo)

Además, la cartelera completa será: Arthur Abraham vs. Gilberto Ramírez, por el título Súper Mediano. Óscar Valdez vs. Evgeny Gradovich, por Pluma. Jose Ramírez vs Manny Pérez, para Junior Welter. Egidijus Kavaliauskas vs por anunciar, Welter; Oleksandr Gvozdyk vs. Nadjib Mohammedi, por título Semicompleto; Alexander Besputin vs por anunciar, por Junior Mediano y Devin Haney vs. Por anunciar por junior ligero.

Fuente: www.laparada.mx