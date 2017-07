Fatal accidente al caer una grúa sobre un automóvil (VIDEO)

China.- Como resultado de la tragedia, siete personas murieron en el acto y otros tres resultaron heridos, entre ellos niños, fueron enviados al hospital con lesiones de diversa gravedad.

De acuerdo con un circuito cerrado de televisión, la tragedia tuvo lugar en la tarde del martes, 11 de julio.

El hecho ocurrió en la ciudad de Puning, en la provincia de Guangdong en el sur del país, según la edición china de “Diario del Pueblo” en su página en idioma Inglés en “Twitter”.

7 killed, 3 injured after construction crane arm crashes into minibus in Puning, Guangdong province, on Tuesday pic.twitter.com/fZxqxaXUdY

— People’s Daily,China (@PDChina) 12 de julio de 2017