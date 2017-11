Fanáticos de Nutella están indignados por el cambio en la receta secreta

Pocos alimentos despiertan tanto interés como la Nutella. Al igual que muchos elogian la combinación de este producto con casi cualquier otro complemento, en los últimos días ha sucedido algo que no ha sentado bien entre los más fanáticos.

EU-.Los amantes de esta crema de chocolate y avellana están indignados con las medidas de la empresa propietaria de la marca, Ferrero, quien ha introducido algunas modificaciones en la receta original.

La compañía italiana ha reconocido algunos cambios después de que el grupo de consumidores alemán Hamburg Consumer Protection Centre notara las leves modificaciones. La nueva receta contiene un 8,7% de leche desnatada en polvo, frente al 7,5% que contenía anteriormente. El contenido de azúcar también ha aumentado, pasando del 55,9% al 56,3%.

Como suele ocurrir en estas ocasiones, la polémica no ha tardado en saltar a las redes sociales. Algunos incluso han hecho un llamamiento a boicotear el producto.

If the rumors of #Nutella changing their recipe are true, I am boycotting them. pic.twitter.com/583I7virnR — Gian WHAAAAAA..? (@Talchy) 6 de noviembre de 2017

Muchos se han preguntado por la razón del cambio.

#Nutella is sweet enough. Why on earth change something that no one has a problem with? — Rebecca Morgan (@BeccaMorgs) 7 de noviembre de 2017

Humor en las redes sociales por el cambio de receta de Nutella

Los usuarios de Twitter también han tirado de humor en esta ocasión. Las ingeniosas reacciones resaltan la “importancia” de esta noticia.

you wake up one day, to have the usual, and discover @NutellaUSA does not taste anymore like #Nutella; the world is ending without Nutella — Antonio Giordano (@antonala80) 7 de noviembre de 2017

Have they all gone to buy some #Nutella before new recipe change ?

You have to get your priorities right !!#NutellaGate — Mr.B (@thetruebluechef) 7 de noviembre de 2017

