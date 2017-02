Fanático mexicano lleva a Justin en la piel

“Él se tatuó la fecha de nacimiento de su mamá, yo me hice la de mi mamá, la cruz la asocio con mi nombre, yo me llamo Cruz, el buhó es de sabiduría pero esa me la hice por mi mejor amigo, es un símbolo de nuestra amistad, y precisamente él quiso un búho, aunque me dicen que en realidad el de Bieber es una lechuza, no sé”, dijo el chico de 19 años.

Desde que Bieber lanzó el exitazo “Baby”, Cruz se enganchó con su música, pero en un principio no quería decirle a nadie que era fan del canadiense por “los estereoripos, ya sabes, de que si te gusta Justin Bieber eres gay, y fue algo muy curiso poque cuando lo escuché la primera vez pensé que era niña (risas). Ya después me dijeron que era hombre y con el tiempo la gente comenzó a saber que me gustaba y yo les decía, ‘sí, qué tiene’, y aún sigue ese gusto”.

¿Crees que algún día te arrepientas de los tatuajes? “Fíjate que esa es una pregunta que todos me han hecho, pero tú los escoges (tatuajes) porque es para siempre, es por algo, y no me va a dejar de gustar (Justin Bieber), tienen buen diseño y es algo artístico, no es como que traigo la cara de Justin Bieber. Y tienen sus significados”.