Fan en etapa terminal logra jugar el nuevo The Legend of Zelda antes de morir

Nintendo cumple sueño a este seguidor.

Gabe Marcelo era uno de los millones de fans que tiene The Legend of Zelda alrededor del mundo, sin embargo, su salud nunca fue la óptima; desde su nacimiento acarrea una afectación en el corazón que poco a poco a mermado su vitalidad. A los 26 sabe que le quedan escasos días de vida, por lo que su último deseo era jugar el nuevo título de la franquicia antes de morir, Breath of the Wild.

Nintendo se enteró de su deseo, y después de algunos inconvenientes, Gabe pudo conocer a la gente de la desarrolladora en su sede de Seattle y poder jugar el esperado título, en su versión para Wii U, además de recibir un tour por las instalaciones.

Esto sucedió hace unas semanas, pero es hasta este momento que se da a conocer debido a que este gran fan de Link y Zelda murió a finales de enero; la Gran N envió sus condolencias a la familia, la cual está agradecida porque dejaron cumplieron su sueño antes de morir.

Con información de Go Nintendo.