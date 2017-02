Falleció de cáncer días antes de su graduación. Sus compañeros hicieron algo que…

Laura una guerrera de la vida

Laura siempre fue una joven llena de amigos y muy querida, sus amigos, compañeros de colegio e incluso profesores, siempre estuvieron al pendiente de ella y no soltaron su mano durante toda su lucha. Creían que verdaderamente lo lograría y que estaría presente el día de su graduación, la cual estaba muy próxima.

Sin embargo, todos los intentos de los médicos no resultaron y Laura partió días antes del gran festejo. El no estar físicamente no fue impedimento para que ella fuera honrada en dicha celebración, sus compañeros se encargaron de que de alguna forma ella también estuviera presente y decidieron rendirle homenaje.

Laura Hiller marcó la vida de familiares y amigos

Familiares, amigos, compañeros de colegio, profesores y conocidos estuvieron presentes durante el funeral. Sus compañeros decidieron acudir con toga y birrete en honor a la joven y darle así el último adiós. Conforme el pase de lista (el cual fue el último y el más triste), pasaron uno por uno a dejarle plasmado un mensaje a Laura como despedida en el ataúd.

Las lágrimas no se hicieron esperar, sobre todo por parte de los padres de Laura quienes se sentían muy conmovidos y agradecidos por tan hermoso gesto el cual estaban seguros que la joven estaba disfrutando desde el cielo.

Siempre será sumamente lamentable que personas tan jóvenes y con toda una vida por delante como Laura, se vayan tan pronto y que además, lo hagan sufriendo anticipadamente. Su recuerdo quedará en el corazón de todos aquellos que tuvieron la dicha de conocerla.

COMPARTE esta historia en memoria de todos los guerreros que lucharon contra el cáncer pero no lograron salir victoriosos. No olvides dejar tu mensaje en los comentarios.

Fuente: porquenosemeocurrio.com