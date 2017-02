Extraditarán a líder de Cártel del Golfo

El supuesto criminal perdió el último recurso legal con el que trataba de evitar su entrega a la Unión Americana

El supuesto criminal perdió el último recurso legal con el que trataba de evitar su entrega a la Unión Americana, para ser juzgado en la Corte Federal del Distrito de Columbia en Washington por tres cargos de narcotráfico.

El Noveno Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México negó al presunto capo el amparo en revisión 45/2016 contra la orden de extradición dictada el 31 de julio de 2016 por la Secretaría de Relaciones Exteriores, según indican los acuerdos publicados en listas judiciales.

Los magistrados del tribunal establecieron que no hubo ninguna violación procesal en perjuicio del tamaulipeco y que la petición de los estadounidenses reúne las exigencias del Tratado de Extradición celebrado entre ambos países.

“Se aportaron las pruebas necesarias (…), los delitos por los cuales se solicita la extradición no son de tipo militar o político; no se trasgrede el principio non bis in idem, dado que el quejoso no ha sido juzgado en territorio mexicano por los mismos hechos.

“Y no se actualiza la prescripción; los delitos que se le atribuyen al quejoso no contemplan la pena de muerte en el país requirente”, dice la sentencia.

El tribunal notificó el fallo a la PGR y la Secretaría de Gobernación, indicándoles que ya están en condiciones de realizar las gestiones necesarias para continuar con el trámite de extradición, es decir, concretar su entrega a las autoridades estadounidenses.

“El X-20” será juzgado en la Corte Federal del Distrito de Columbia en Washington por asociación delictuosa para fabricar y distribuir 5 kilos o más de mariguana con la intención de importarla a Estados Unidos, ser cómplice de dicho delito, y distribución de 5 kilos o más de cocaína.

La orden de captura por la que será extraditado a Estados Unidos fue girada desde el 2008, aunque en México empezó a ser buscado con ese mandato hasta 2010, cuando el Departamento de Justicia gestionó el trámite.

Señalado como uno de los responsables de la violencia en Tamaulipas durante el sexenio de Felipe Calderón, Ramírez Treviño fue detenido el 17 de agosto de 2013.

Su detención la concretaron elementos de las Secretarías de Marina y la Defensa Nacional en Río Bravo, Tamaulipas, cuando estaba acompañado de dos de sus presuntos escoltas.

De acuerdo con investigaciones federales, el supuesto narcotraficante fue escolta de Osiel Cárdenas Guillén y, a la captura de éste en 2003, continuó bajo el mando de su hermano Ezequiel Cárdenas “Tony Tormenta”, quien más tarde fue abatido por la Armada.

De 54 años, Ramírez siempre se plegó a las órdenes del líder criminal en turno, hasta que fue aprehendido.

En septiembre de 2012, con la captura del capo Jorge Eduardo Costilla “El Coss”, las autoridades señalaron a “El X-20” como el sucesor del mando en la organización criminal. El gusto le duró apenas 11 meses.