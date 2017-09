Explota turbina de avión de Air France, aterriza a salvo en Canadá

Canadá.- Un avión de Air France, que efectuaba el trayecto entre París y Los Ángeles (EU), tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en Goose Bay (Canadá) después de que uno de sus motores explotó mientras cruzaba el océano Atlántico.

El aterrizaje de emergencia culminó sin contratiempos y no se reportaron heridos, indicó la compañía.

Los pasajeros publicaron fotografías en las redes sociales del avión con el motor calcinado.

Air France engine blown over the Atlantic Ocean. Trip was from Paris to USA. Emergency landing in Canada.#abc7eyewitness pic.twitter.com/73r5RRf7D0

— Chris (@Bdaddy1391) 30 de septiembre de 2017