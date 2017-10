Exhiben cuerpo destazado de coahuilense

Imágenes macabras del cuerpo sin vida de Alberto comenzaron a circular en redes sociales este martes

Piedras Negras.- El nigropetense Alberto Mojica fue descuartizado y su cuerpo tirado en un camino en la zona continental de Isla Mujeres, según informaron medios de la península, cuyos restos fueron localizados el pasado lunes.

Mojica, originario de Coahuila pero residente de Cancún se dedicaba a la venta de boletos de entrada en la zona de antros y bares de esta región para la empresa Mr. Tickets.

Su cuenta de la red social Facebook, a la cual tuvieron acceso sus asesinos y en donde exhibieron su cuerpo descuartizado, ya ha sido actualizada que ya ha sido actualizada para indicar que falleció, señala que estudió en la Secundaria Técnica 5 de Piedras Negras, Coahuila, aunque vivió en Cancún. Sus fotografías muestran que trabajó en la zona de Punta Cancún, en la Zona Hotelera, en la empresa “My Tickets”, al parecer dedicada a la venta de entradas para los centros nocturnos del área.

La Fiscalía General del Estado ya abrió la carpeta de investigación 308/2017 por homicidio y aunque una mujer que dijo ser su ex pareja acudió ya a reclamar el cuerpo, la dependencia no hizo su entrega pues no pudo acreditar parentesco alguno con él.

Cancún se ha convertido en una zona de alto riesgo para el turismo, en donde el índice de muertes violentas va en aumento mes con mes sin que las autoridades puedan frenar la lucha por el control de la venta de drogas en el puerto turístico.