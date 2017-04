Excelente consejo de Stephen Hawking para aquellos que quieren combatir la depresión

El famoso físico Stephen Hawking dio una conferencia acerca de los agujeros negros en la Royal Institution de Londres a propósito de su cumpleaños número 74.

Cabe destacar que el científico lanzó una teoría revolucionaria que dice que los agujeros negros en realidad no son un callejón sin salida, como se creía antes, sino un probable acceso a otros universos.

Hawking respondió no solo las preguntas científicas sino también personales. Cuando le preguntaron cómo superaba los tiempos difíciles de su vida, el físico dio una bella respuesta comparando la depresión con un agujero negro:

«Quiero decir que los agujeros negros no son tan negros como todo el mundo cree que son. No son cárceles eternas, como lo creían antes. Tienen una salida y, tal vez, incluso llevan a algún otro universo. Si te sientes como si estuvieras atrapado en un agujero negro, no te desesperes, pues existe una salida».