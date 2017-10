- in Belleza

By canal44

Ex de Johnny Depp tiene el rostro perfecto según la ciencia

El estudio se hizo en base a la teoría de la Antigua Grecia llamada “proporción dorada”, que significa que mientras más parecida sea una mitad de la otra, más bella es la persona.

Para llegar a la conclusión de que la ex de Johnny Depp era la mujer más bella del mundo, se analizaron otros rostros de celebridades como el de Kim Kardashian y Kate Moss que quedaron en el segundo y tercer lugar respectivamente, según el porcentaje de simetría de sus rostros.

En un sistema computarizado a cargo del cirujano Julian De Silva del The Centre For Advanced Facial Cosmetic & Plastic Surgery en Londres, Heard se posicionó en el primer lugar con un 91.85% de simetría, lo que la ubica como las más perfecta de todas. No obstante, también se tomaron en consideración otros aspectos como los ojos más bonitos, que serían de Scarlett Johansson, los labios de Emily Ratajkowski y la frente de Kate Moss.

Pero eso no es todo. Una vez evaluadas las celebridades una a una en busca de la perfección, el doctor juntó lo mejor de cada cual para crear el rostro perfecto. Usó la nariz de Amber Heard, las cejas de Kim Kardashian, los ojos de Scarlett Johansson, la forma la cara de Rihanna, la boca de Emily Ratajkowski y la frente de Kate Moss.

“Con esta tecnología de vanguardia, hemos resuelto algunos de los misterios sobre qué es lo que hace a una persona más atractiva físicamente”, afirmó De Silva.

Este sería el rostro más perfecto en base a las caras de las celebridades

Aquí, te dejamos el ranking de simetría completo del rostro de las famosas

1. Amber Heard: 91.85%

2. Kim Kardashian: 91.39%

3. Kate Moss: 91.06%

4. Emily Ratajkowski: 90.8%

5. Kendall Jenner: 90.18%

6. Helen Mirren: 89.93%

7. Scarlett Johansson: 89.82%

8. Selena Gomez: 89.57%

9. Marilyn Monroe: 89.41%

10. Jennifer Lawrence: 89.24%