Eugenio Derbez y lo que quiere que su hija Aislinn haga

El actor y productor mexicano habría solicitado algo muy especial a la esposa de Mauricio Ochmann, ahora que espera a su primer nieto.

México.- Eugenio Derbez acaba de expresar uno de los muchos deseos que tiene en la vida, y el que tiene en mente está relacionado con su hija Aislinn, quien pronto se convertirá en madre por primere vez.

El comediante anhela que el nieto o nieta que le darán Aislinn y su esposo Mauricio Ochmann lleve su nombre.

El actor hizo esta revelación al destacar que ninguno de sus hijos se llama con él, y desea que lo honren con el nombre de Eugenio o Eugenia.

Eugenio Derbez, protagonista de la cinta “¿Cómo ser un latin lover?” se encuentra más que ilusionado con la idea de convertirse en abuelo por primera vez, y es que desde el momento en que su hija Aislinny su yerno Mauricio Ochmann dieran a conocer la noticia de que serían padres, el comediante se planteó varias preguntas, entre ellas, qué nombres propondría para su nieto o nieta

Según reporte de distintos medios de comunicación, Eugenio contó a detalle cómo está viviendo esta etapa de su vida y cómo cree que afrontará su nueva faceta de abuelo:

“Se va a sentir raro, pero que me diga ‘abue’, abuelito…”, dijo en entrevista al programa Al rojo vivo. También admitió abiertamente que fue uno de los primeros en su familia en pensar en nombres para el bebé.

“Mis hijos, ninguno se llamó Eugenio, entonces, por lo menos que el nieto se llame Eugenio…”, pero dejó en claro que era un ejemplo, ya que aseguró que aún se desconoce el sexo del próximo miembro de la familia Derbez.

“La verdad es que es un nombre raro, Eugenia es muy bonito, en mujer, pero en hombre, Eugenio como que no es muy común… si es niña, sí”, afirmó sonriente.

Derbez señala que se visualiza como un abuelo complaciente, sobre todo feliz. Relató la forma en que se enteró que Aislinn esperaba un bebé.

“Estábamos en Vancouver, viendo la tele, y en eso nos habló mi hija… Nos mandó un video en donde venía el ultrasonido y, de repente, cuando aparece el primer cuadro del ultrasonido, ella (Alessandra Rosaldo) tenía el celular en la mano y lo aventó y empezó a gritar de gusto. Yo no entendí, pensé que se había asustado, entonces yo no sabía ni por qué gritaba, sino hasta cinco minutos después que me explicó: ‘es un ultrasonido’”.

Dolido y con ganas de ayudar.

Eugenio Derbez aseguró recientemente en entrevista con El Universal que el temblor que hace unos días sacudió a México lo dejó consternado y lleno de tristeza.

“Nos demostró que en solo 50 segundos podemos ser otro país, donde la gente se desprendió del egoísmo y tomó a la nación en sus manos, lo cual representa una gran oportunidad. Siempre había oído decir que para que México cambiara tenían que pasar muchos años, muchas generaciones, por lo que pensé que no me iba a tocar vivir para ver ese México con el que todos soñamos, pero hace unos días un terremoto nos sacudió”, señaló.

En un emotivo video en su cuenta de Twitter, destacó que en este nuevo país los mexicanos: “salen a la calle para rescatar a otros, a regalar comida a quien lo necesita, a ofrecer gratis su coche, su moto, su bicicleta, sus manos. Ahora sí podemos estar estar seguros de que son más los buenos que los malos”, dijo.

Añadió que el 19 de septiembre nació un México nuevo en el que todos se han unido en una nueva raza, ya que se puede ver luchar juntos a ricos y pobres, jóvenes con viejos, los de derecha con izquierda, y creyentes con ateos, todos unidos como hermanos.

El hijo de la fallecida primera actriz Silvia Derbez indicó que la gente está regalando su trabajo para ayudar, tal es el caso de doctores, arquitectos, albañiles e ingenieros, así como ferreterías que regalan herramientas y restaurantes, comida.

“No me da miedo que vuelva a temblar, lo que me da miedo es que una vez que pase la emergencia volvamos a hacer los mismos de siempre, no hay que permitirlo, no podemos darnos el lujo de perder lo que acabamos de ganar”, señaló.

Eugenio Derbez agregó que la naturaleza nos forzó que “nos volteáramos a ver, a abrir los ojos, a abrir el corazón, y a recordar quienes somos en realidad y lo que somos capaces de lograr juntos” y finaliza su video con la frase: ¡Qué viva México!

Fuente: Debate