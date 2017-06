Estudio: Por cada cerveza que bebas debes tomar un vaso con agua

Debido al grado de alcohol en la cerveza, producimos más orina y eso podría llevarte a una deshidratación.

Tal vez pienses que la cerveza no es perjudicial, a menos que te pases de copas o llegue el punto en el que te “entables”, beber cerveza en época de calor es delicioso, pero siempre “con medida”.

Ponerse “jarra” con chela puede no ser tan buena idea, especialmente si eres de las personas a las que no les gusta el agua, ya que la chela no te hidrata; de hecho, te deshidrata. Por ejemplo, una persona que pesa 60 kg normalmente produce alrededor de 60 ml de orina. Pero si se toma un vaso de cerveza, produce 120 ml de orina adicionales. Ahí la razón de porque la chela te hace ir tanto al baño, la producción excesiva de orina conduce a la deshidratación.

Las personas en la antigüedad bebían cerveza todo el tiempo, es cierto, pero era utilizada como una alternativa más limpia al agua de ese entonces, llena de bacterias. La gente sólo bebía cerveza y sobrevivió. Sin embargo, a diferencia de la cerveza antigua, la cual tenía solamente un 0,5% de alcohol, la cerveza moderna contiene aproximadamente 46% de alcohol.

Cuando el alcohol de tal concentración entra en nuestros cuerpos, una hormona antidiurética llamada ADH se libera. De ahí el aumento de orina que producimos.

Así que cada vez que usted bebes una cerveza, recuerda que debes prestar especial atención a hidratarte. Para reducir al mínimo las consecuencias, cada vez que bebas una cerveza, bebe la misma cantidad de agua.