Estudiante protesta contra el injusto código de vestimenta de su escuela

“Estos códigos son más estrictos para ellas que para nosotros”, dijo.

EU-.Phil Rodriguez, un estudiante de la secundaria Hueneme, en Estados Unidos, se presentó a clases con una blusa hasta los hombros con el objetivo de demostrar el injusto código de vestimenta de su escuela.

En dichas normas, las mujeres tienen prohibido usar ese tipo de diseños, pues supuestamente muestran “demasiada piel”, pero cuando el también atleta lo hizo, no pasa nada.

Aunque sí llamó la atención, contó Phil, su ropa no causó grandes repercusiones ni fue detenido o suspendido. “Estos códigos son más estrictos para ellas que para nosotros. Eso es discriminación“.

UPDATE: I’m in 6th period water polo and I have not gotten dress coded. The day is practically over now. I think we all have our answer 🤧😪 pic.twitter.com/ILpqf43UUo

— phil (@philemonimon) 26 de octubre de 2017