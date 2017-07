Estos son los 3 mejores productos para la salud oral de tu mascota

El mantenimiento adecuado puede hacerte ahorrar mucho dinero, y lo más importante, salvar la vida de tu perro.

Los que tenemos mascotas estamos de acuerdo en que se aman como si fueran hijos. Por lo tanto se merecen un cuidado excepcional de nuestra parte. El cuidado no se limita a la alimentación solamente, si no que también a muchos aspectos más, como la salud bucal. Si no prestas atención a esto, puede terminar en costosas y dolorosas consultas al veterinario. A muchos perros se les debe dar anestesia para limpiarle los dientes y encías cuando tienen mucho sarro acumulado.

¡Debes mantener la boca de tu perro limpia siempre, y te aseguro que ambos estarán sonrientes! Algunas cosas que debemos prestarle mucha atención es al mal aliento y a los dientes amarillos. Al igual que los humanos, estos problemas dentales caninos pueden provocar infecciones con riesgo de muerte, problemas cardíacos, hepáticos y renales. Así que si no tienes idea de que tipo de productos utilizar para ayudar a mantener óptima la salud bucal de tus mascotas, aquí te damos una ayudadita mostrándote los productos “best sellers” para que puedas sentir tranquilidad.

Estos son algunos de los mejores productos recomendados para cuidar los dientitos de tus” perrijos”:

1. Para el mal aliento

2. Para reducir la placa y el sarro

3. Elimina la sequedad, irritación, inflamación y enrojecimiento

¿Cuándo llevarlo al veterinario?

Independientemente de si le cepillas los dientes de tu perro o no, debes observar al menos una vez a la semana, el interior de su boca. Si ves alguno de estos signos, llévalo de inmediato al veterinario: