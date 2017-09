Estos niños protestaron descalzos en Cinépolis por un supuesto acto de discriminación en Tabasco

- in Nacional

By canal44

Un niño fue sacado de un cine y aunque la cadena se disculpó, los menores decidieron manifestarse

Tabasco.– El pasado 21 de septiembre, un menor de edad fue víctima de un supuesto acto de discriminación, pues fue explusado de las instalaciones de Cinépolis Las Américas en Villahermosa (Tabasco) por no usar zapatos. El hecho fue registrado en video por un grupo de estudiantes y difundido por la página de Facebook Comunique Yucatán. Hasta el momento, el material acumula 8,4 millones de reproducciones y ha sido compartido más de 236.000 veces en la plataforma.

Posteriormente, la cadena de cines emitió un comunicado que no difundió en redes sociales, sino como respuesta a los comentarios de los usuarios que calificaron al establecimiento como racista y discriminatorio. “En Cinépolis repudiamos cualquier acto de discriminación y no permitiremos que nuestros colaboradores o proveedores actúen en contra de los valores de la empresa”, dice el texto. De acuerdo con la oficina de prensa de la compañía, los responsables de este acto fueron despedidos.

Aunque la cadena emitió disculpas y se puso en contacto con el menor de edad, en Yucatán, unos estudiantes de nivel básico del municipio de Seyé se manifestaron en un establecimiento de Cinépolis en Mérida, su capital. Un video entregado a la página Comunique Yucatán con la protesta de los menores acumula 675.000 reproducciones y ha sido compartido más de 29.000 veces en menos de 24 horas.

De acuerdo con el gerente de la página Comunique Yucatán, los estudiantes se reunieron para manifestarse como respuesta a la empresa. El video fue entregado de forma anónima al administrador y éste no brindó más detalles de los planteles o la edad de los menores que participaron en la protesta.

En los términos y condiciones de la cadena de cines, así como en su sitio de información corporativa no se contempla algún tipo de manual de comportamiento dentro de las salas, es decir, no hay una regla en contra de ir desalzo al cine. Un representante de la oficina de comunicación confirmó a Verne que no se cuenta con una política para restringir la entrada a las salas, pero buscan la manera de evitar los actos de discriminación en sus instalaciones.

Discriminan a niño en Cinépolis, el niño compró su boleto pero no tenía zapatos, ese fue el motivo para sacarlo Posted by Comunique Yucatán on Thursday, September 21, 2017

NIÑOS YUCATECOS ENTRAN DESCALZOS A CINÉPOLIS COMO GESTO SOLIDARIO NIÑOS YUCATECOS ENTRAN DESCALZOS A CINÉPOLIS COMO GESTO SOLIDARIO Posted by Comunique Yucatán on Wednesday, September 27, 2017

Fuente: Verne