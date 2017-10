Esteban Arce asegura estar en contra del matrimonio igualitario por aparición de la Virgen María

- in Espectáculos

A partir de ese momento decidí promover mensajes en defensa de la familia, de los no nacidos”, dijo.

México.- El comunicador Esteban Arce argumentó que su postura en contra de la diversidad y del matrimonio igualitario se debe a que durante una peregrinación al santuario de Medjugorje, Boznia-Herzegovina, se le apareció la Virgen María.

Así lo afirmó en el congreso “Guadalupe y Fátima: Mensaje de esperanza”, en el que participó el pasado 13 de octubre en la antigua Basílica de Guadalupe. Según su anécdota, cuando los peregrinos subían al lugar, vieron la “figura luminosa” de la virgen.

“Lo que a mí me impactó fue que a mi lado iba una señora con una niña pequeña. Sin conocerme, me habló por mi nombre a la vez que lanzó palabras ofensivas contra Dios y la Virgen. Me entró mucho miedo en ese momento pero al día siguiente volvimos a verlas y la estaban más tranquilas”.

A partir de ese día, dijo Arce, ha tratado de dedicarse a la oración y de “promover mensajes en defensa de la familia, de los no nacidos y de los valores de la sociedad”.

Su testimonio además fue retomado por la Arquidiócesis de México a través de su portal de internet y de decenas de feligreses que acuden al santuario de Medjugorje con la esperanza de encontrarse a la Virgen María.

Fuente: Sdp