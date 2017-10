Este niño de seis años se toma demasiado en serio el dictado de su profesor y termina siendo viral

- in Redes Sociales

Un profesor compartió el ejercicio de uno de sus alumnos que además de desatar carcajadas se ha vuelto viral en las redes sociales siendo 40,000 veces compartido.

En la página de Facebook ‘Cosas de profes’ que colecta más de 350,000 seguidores y en donde diferentes maestros comparten aquellas cosas graciosas y descabelladas que les suceden con sus alumnos en las aulas de clase, apareció el dictado que le hizo un maestro a su alumno de 6 años y que se ha vuelto viral recolectando más de 25,000 likes y siendo más de 40,000 veces compartido en redes.

En la hoja de cuaderno fotografiada por el profesor y publicada el pasado 25 de octubre se puedeN ver -con una caligrafía de niño pequeño- las típicas palabras que hacen parte de un dictado escolar. Primero se lee la palabra paso, luego aseo, después pastel y apio. Sin embargo, la número cinco, no solo no es una palabra sino que es una frase que evidentemente el profesor no intentaba que fuera parte del dictado: Alan, siéntate (en realidad dice Alansietate)

En la fotografía, el profesor aclara: ‘No era, se lo dije a un alumno’. El pequeño, siguiendo al pie de la letra las instrucciones del maestro, puso en el cuaderno todo lo que le oyó decir incluida la instrucción que el maestro le estaba dando a su compañerito Alan.

La gracia ha desatado que miles de profesores y padres comenten anécdotas parecidas que ocurrían en el colegio cuando rezando una oración o repitiendo las frases que la profesora decía terminaban diciendo al unísono algo muy parecido a “Alan, siéntate”.

La profesora Paola Cantor cuenta que lo mismo le ocurrió en su clase cuando puso a sus alumnos a repetir la oración que ella decía. “Yo: María fue al mercado. Niños: María fue al mercado (en coro). Yo: Cuahutémoc, siéntate. Niños: Cuahutémoc, siéntate (en coro) Yo: No, niños eso no”.

Las ideas geniales y los errores divertidos que ocurren en los colegios y en la intimidad de los salones de clase, cada vez se apoderan más de las redes sociales. Hace solo unos días, más de 90,000 personas se enfrascaban en el análisis de un ejercicio matemático que hizo que un pequeño leyera de manera literal el enunciado “escribe los siguiente números” y que terminó poniendo en su ejercicio de matemáticas los números consecutivos que su profesora le había dictado.

En ese momento, hasta la RAE intervino para explicar la acepción de la palabra ‘siguiente’. En el caso del dictado, los mayores no han podido pasar por alto que en la corrección del maestro, una coma hace falta, y claro otros también resaltan que el pequeño del dictado ya no solo ponga palabras sino que se atreva a escribir frases completas.

Fuente: Univision