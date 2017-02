Este hombre le da Viagra a su pequeña hija. El motivo…

Annie Nilsson y su marido acababan de llevarse a su recién nacida a casa desde el hospital cuando empezaron a preocuparse seriamente: a la pequeña Elodie comenzaron a hinchársele el rostro y los ojos. Además, su hija empezó a vomitar constantemente, tenía diarrea y parecía tener retraso en el crecimiento. ¡Lo increíble seria que la salvaría el viagra!

Cuando la llevaron al médico, este le diagnosticó linfangiectasia intestinal, una enfermedad desconocida por muchos y que consiste en la obstrucción de los vasos linfáticos intestinales. Como consecuencia de esta, “los vasos linfáticos del intestino tenían constantes fugas”.

Entonces el doctor le hizo una recomendación que puede sorprender a muchos: tratar a Elodie con Sildenafilo, el nombre del principio activo de la Viagra. Aunque este fármaco está indicado para la disfunción eréctil, también se ha demostrado su eficacia contra enfermedades del sistema vascular o linfático.

Hasta ahí todo bien. ¿El problema? El seguro médico de su hija no cubría dicho fármaco, como tampoco cubría su leche especial ni la inyección mensual que necesita. Annie no entiende cómo un medicamento que se receta sin problema a cualquiera y que puede salvarle la vida no se le paga a su bebé.