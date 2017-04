Este enorme gato esponjoso es toda una celebridad en Tailandia

En Tailandia, un gato gordo, peludo y esponjoso se ha vuelto tan popular que todos quieren tomarse fotos con él. Se trata de Bone Bone, el cual ha causado sensación en las redes sociales y actualmente es toda una celebridad.

Este felino no solo es suave y esponjoso, sino que también es famoso por su actitud aventurera. Le encanta jugar en el parque e incluso subir a los árboles, y su peso no es ningún problema para ello. Sin embargo, no le gusta que le acaricien.

Aun así, cuando las personas ven al gatito no dudan en acercársele, abrazarle y aprovechar para tomarse fotos con él. Se ha vuelto toda una celebridad.

Hasta el momento tiene más de 34 mil seguidores en Instagram. Además, ya es la “cara” de una marca de alimentos para gatos.

