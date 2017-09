Estas famosas dejaron el glamour para ayudar a los afectados tras el sismo

••ESTOS VÍDEOS SON PARA TRANSPARENCIA EN SUS DONACIONES•• Hemos hecho hoy 2 tandas con 3 camionetas, y 2 Cabifys llenos de lo que pudimos encontrar que estuviera en la lista. A un centro de acopio de TODA mi confianza que salía hacia muchas ciudades afectadas ( no se nos olvida nadie ) todo esto es gracias a lo que han donado en gofundme.com/ayudamexicoanabreco estamos exhaustos por hoy ( no se compara ni cercano a los héroes en zonas de desastre ) pero es la manera en que creo somos más efectivos por el momento. Estoy mañana por comprar un pedido a mayoreo de medicinas seleccionadas por un amigo médico a un laboratorio que nos están vendiendo al costo. Se viene la parte más difícil, Yo no me dedico a esto pero estoy tratando de hacer lo que me parece mejor. Les agradezco su confianza y opiniones y que sepan que están aquí con nosotros mas cerca que nunca❤️. Estoy buscando la manera que la ayuda sea lo mas de primera mano, pero como pueden ver las opciones se reducen y las necesidades cambian cada día. Les repito, yo no sé pero estoy tratando de tomar la mejor decisión. Estoy al mismo tiempo tratando de organizarme con el fondo y administrando para empezar a pensar en lo que sigue; reconstruir. #FuerzaMexico 🇲🇽(link en bio)

