Esta niña rompe en llanto cuando descubren lo que llevaba en la mochila (VIDEO)

El siguiente video ha conmovido a miles de personas y que es realmente es impactante ver como esta pequeña rompe en llanto, cuando descubren lo que llevaba en la mochila.

Una niña de nombre Oriunda de la provincia china de Sichuany, de acuerdo con “Infobae” no logró resistir la tentación de salvar la vida de un perrito y tomó la decisión de ocultarlo en su mochila camino al jardín.

La niña al ser descubierta le suplica a la maestra que no se lo arrebaten, insiste en que no le va a hacer daño a nadie.

En el video se puede observar que el cachorro parece estar durmiendo plácidamente dentro de la mochila de su nueva dueña.

El video cuenta con más de 27 mil reproducciones en YouTube, sorprende al mundo ya que se trata de una niña de no más de 4 años de edad.

De acuerdo con este diario informativo a la niña y a su hermana gemela se les permitió quedarse con el cachorro.

Foto: Captura de pantalla de YouTube