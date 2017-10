Esposo de la fallecida Hiromi rompe el silencio

Fernando Santana habla del dolor que siente por la muerte de su esposa e hija.

CDMX.- Marla Hiromi Hayakawa Salas, conocida como Hiromi Hayakawa, falleció el pasado 27 de septiembre por las complicaciones de su embarazo.

Fernando Santana, viudo de la actriz, habló por primera vez sobre cómo es su vida desde el fallecimiento de su esposa y también de su hija Julieta.

El joven ha dicho que no ha podido regresar a la casa que compartía con Hiromi: “Me estoy quedando con mis papás, desde que nos fuimos al hospital, no he regresado, no me siento preparado, al final, ahí está ella, nuestra casa, las cosas de mi hija”.

Fernando se presentó a un homenaje para Hiromi de parte del musical “Mentiras”, al que ella pertenecía desde hace siete años. Santana también confesó que no ha dejado de comunicarse con la familia de Hiromi y que ella era “todo” para él.

Hiromi fue una cantante y actriz mexicana de origen japonesa que murió a la edad de 34 años.

Fuente: La prensa