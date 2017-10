Esposo de Hiromi cuenta cómo ha sido su vida sin ella

Fernando Santana menciona que no ha regresado a su casa desde el día que murió.

México-.Fernando Santana, esposo de la fallecida Hiromi, no ha regresado a su casa desde que la cantante falleció pues cada rincón de su hogar, guarda un recuerdo de ella.

“Me estoy quedando con mis papás, desde que nos fuimos al hospital no he regresado, no me siento preparado, al final ahí está ella, nuestra casa, las cosas de mi hija”, indicó el viudo de Hiromi.

Hiromi Hayakawa está a punto de cumplir un mes de su partida y Fernando Santana acudió al homenaje de ‘Mentiras’ en el teatro Manolo Fábregas en la Ciudad de México, ahí explicó la complejidad de seguir adelante sin su presencia y la de su hija Julieta.

Con información de Grupo Fórmula.