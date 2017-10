Esposo de Hiromi confiesa cómo es la vida sin ella

Fernando Santana reveló lo difícil que es seguir adelante sin la cantante y su bebé

México.-A casi un mes del fallecimiento de la cantante mexicana Hiromi Hayakawa, el viudo Fernando Santana acudió al homenaje por el cumpleaños de su esposa en la Ciudad de México el pasado 19 de octubre y confesó lo difícil que es seguir adelante sin ella y su hija Julieta.

“No sé cómo he seguido, no es fácil, no lo supero o más bien no sé. Imagínate, ellas eran mi todo”: confesó entre lágrimas durante una entrevista.

Además, conversó con algunos fans que llevaban flores en la mano a la salida del teatro Manolo Fábregas, lugar donde se llevó a cabo el homenaje y donde Hiromiperteneció al elenco del musical “Mentiras” por siete años: “Estos los pondremos en casa. Muchas gracias por todo su amor, sé que ‘Hiro’ está feliz”.

Asimismo, Santana reveló que desde la muerte de su esposa e hija, no ha regresado a la casa en la que ambos vivían: “Me estoy quedando con mis papás. Desde que nos fuimos del hospital, no he regresado, no me siento preparado. Al final, ahí está ella, nuestra casa, las cosas de mi hija”.

Hiromi Hayakawa y Fernando Santana contrajeron nupcias en enero de este año y esperaban con ansias la llegada de su hija Julieta.

A la ceremonia también acudieron los familiares de la artista mexicana, así como amigos cercanos quienes la recordaron con nostalgia el día de su cumpleaños.