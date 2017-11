Esposa de Rogelio Guerra busca fundaciones para aligerar su crisis

Su esposa confirmó la terrible situación; necesita dinero para ayudar a su esposo Rogelio Guerra. Y es que a un par de años de que la salud de don Rogelio Guerra se viera severamente afectada a consecuencia de un accidente cerebrovascular, el cual actualmente lo tiene sin poder moverse ni hablar, su familia enfrenta un fuerte problema económico debido a los gastos médicos que se hacen diariamente para que el actor pueda tener una buena calidad de vida.

México.- Maribel Robles, esposa del histrión, reveló ante las cámaras de “Ventaneando” que tanto ella como sus hijos gastan más de veinte mil pesos a la quincena (alrededor de mil dólares) en los pagos de los fisioterapeutas y enfermeras, por lo que están considerando pedir la ayuda de instituciones privadas para poder aligerar esta carga.

“Las cosas siguen complicadas en cuanto al dinero, a mí me preocupa muchísimo cuando llega la fecha de pago porque no hay de dónde. Estoy viendo unas fundaciones desde hace unos meses a ver si se logra que me apoyen y si se da, definitivamente me tranquilizaría mucho”, dijo la señora.

Asimismo doña Maribel reveló que su familia había pensado realizar un homenaje parecido al de Manuel “El Loco” Valdés para recaudar fondos, pero al ver la gran necesidad de la gente después del terremoto del pasado 19 de septiembre consideró la idea como egoísta y la desechó.

