¿Es malo no tener sexo por mucho tiempo?

CIUDAD DE MÉXICO.- Oh, te entiendo. Después de arduas horas de trabajo, mucho tiempo en el transporte público y poco tiempo para descansar, es comprensible que no estés en el ‘mood’ de algo sexy. Y aunque el sexo por sí mismo sea placentero, no siempre es la mejor opción a comparación de un baño relajante o un capítulo de tu serie favorita en Netflix. Pero aquí se viene la pregunta importante: ¿hasta qué punto la falta de sexo se puede convertir en un problema con tu pareja?

Aquí quiero destacar un punto importante; es muy diferente no tener sexo por falta de tiempo, que no querer tener sexo porque simplemente no tienes las ganas. Pueden tener relaciones 5 veces al año y ambos estar contentos. O pueden tener sexo una vez al mes… y ambos guardarse resentimiento al respecto.