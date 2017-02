¿Es esta la nueva pose “de moda” para las fotos en redes sociales?

Taparse la cara podría ser la próxima absurda y popular forma de aparentar ser popular en las fotos que subes a tus redes sociales.

Primero fue el “ángulo Myspace” y después “la cara de pato”. Pero aparentemente la nueva moda en redes sociales es simplemente tapar la mayoría de tu rostro con la palma de tu mano.

Found an under 18 nightclub page on Facebook and am actually in tears at the photographs pic.twitter.com/LmK6QAKY5c

— Anna Greaves (@Annagreavesx) February 15, 2017