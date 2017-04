¿Erik Rubín se pone celoso de que Andrea Legarreta sea sexy?

La conductora aclaró qué opina su esposo sobre sus atuendos y las atrevidas fotos que comparte en redes sociales

Andrea Legarreta viene causando furor en su cuenta de Instagram, pues, de un tiempo a la fecha, le gusta subir fotografías en las que se le ve en traje de baño, ropa interior o sexy.

Pero ¿qué opina su esposo, Erick Rubín, sobre los atuendos y figura de la conductora de Hoy? ¡Que le encantan!

“Mi marido me apoya en todo, él disfruta eso y le gusta que yo me sienta bien. Sabe que hay un esfuerzo detrás: en cuanto a alimentación, soy una antojadiza. Son muchos cuidados, pero también me gusta motivar a las mujeres”.

“Más allá de lo que piensen, si les gusta o no les gusta, es problema de ellos. Si te gusta a ti, es tu vida, te sientes bien y no le estás haciendo daño a nadie, hazlo“, aseveró.

En redes, la presentadora suma una buena cantidad de “me gusta” con cada publicación, como en la que se le ve lucir una especie de top bordado, misma que sumó 35 mil reacciones y 900 comentarios.

“No es ropa interior, ahora se usan estos top con faldas largas. Pero que cada quien lo interprete con su mente o su temperatura. Después de los 40 no termina la vida. Lo importante es sentirte linda y si no le gustas a alguien, no importa”.

Pero no todo en redes es favorable para la también actriz, pues hay quienes ponen en juicio su inteligencia, especialmente después de decir al aire que el precio del dólar no afecta a la economía de las familias mexicanas.

“Yo ya no tengo tiempo, ya entendí que siempre va a haber algo con lo que no estén de acuerdo. No podemos vivir con la boca tapada, ni vivir sin hacer nada para no cometer errores“.

“Yo vivo mi vida y si les place, qué bueno, y, sino, también. La verdad es que la falta de respeto de algunos, me parece que sobrepasa cualquier error de uno. Las amenazas sobrepasan cualquier cosa que no les pueda gustar. Me parece triste, pero ya no les dedico tiempo”, sentenció.