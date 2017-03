Erick Elías choca su auto contra una mujer por que no lo reconoció

Una señora tuvo la mala suerte de toparse con Erick Elías, actor de varias novelas de Televisa y tanta fue su mala suerte, pues el actor ¡chocó su auto contra el de ella y no se hizo responsable!

Una amiga de la víctima le contó a Tv Notas que ambos bajaron de su respectivo vehículo para inspeccionar los daños y el actor muy alterado comenzó a gritar que no había sido su culpa y no conforme con eso decidió amenazar a la mujer y decirle que no iba a pagar nada y mucho menos esperar a las aseguradoras porque se lo impedía su “calidad” de artista.

¿Entonces por ser arista no pagan daños? La Neta es que a Erick Elías se le subió mucho desde su actuación en el Color de la Pasión, novela que se grabó en la hermosa Ciudad de Puebla.