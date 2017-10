EPN se compromete a reconstruir casas en cuatro meses

- in Nacional

By canal44

El presidente de México hace un llamado a visitar los estados afectados por el sismo

México.- Tras señalar que la reconstrucción de vivienda es la prioridad en la emergencia que se vive por los sismos del 7 y 19 de septiembre, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que también se tomarán medidas para que los niños regresen a clases y no pierdan el ciclo escolar.

El Presidente estuvo acompañado por el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, ante quien mencionó que a más tardar en tres semanas estarán de regreso en las aulas todos los alumnos que han visto afectadas sus clases a consecuencia de los dos temblores de septiembre.

Foto Presidencia

De lo que se trata, subrayó, es que los alumnos no pierdan el ciclo escolar. “El panorama es muy puntual: tenemos escuelas afectadas, vamos a reubicar a los alumnos que eventualmente asistían a estas escuelas, a las que no se puede regresar, y vamos a instalar escuelas provisionales o instalaciones provisionales para que los niños no pierdan el ciclo escolar.

“Vamos a garantizar que los niños no pierdan su ciclo escolar”, reforzó el secretario de Educación.

Aurelio Nuño enumeró que fueron 12 mil escuelas las que resultaron dañadas en las entidades afectadas por los temblores.

De ese total, informó, 577 requieren una reconstrucción total; mil 800 una reconstrucción parcial y el resto presenta daños menores.

Foto Presidencia

Hasta ahora, destacó Nuño Mayer, son 8 millones de niños que ya pudieron regresar a clases en zonas afectadas; sin embargo, 7.8 millones siguen sin asistir a las aulas.

La mayor cantidad de alumnos sin clases está en la Ciudad de México.

“Urgente, atender emergencia”. En Taxco, Guerrero, el Presidente destacó que en la Unidad Habitacional Infonavit resultaron dañadas unas 240 viviendas tras el temblor del 19 de septiembre, mismas que fueron desalojadas y aseguró que la emergencia se concentra en la reconstrucción, sin dejar de lado otros espacios.

“Sí buscamos que la vivienda esté reconstruida para principios de 2018. Particularmente vamos a dedicar nuestros esfuerzos a la reconstrucción de casas, sin abandonar la reedificación de todos los otros espacios o edificios que resultaron afectados, en especial escuelas, centros de salud y otras instalaciones que prestan servicios públicos”, señaló.

Foto Presidencia

Acompañado del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, prometió la ayuda a la gente que se aglomeró en el Zócalo de Taxco, frente a la emblemática Parroquia de Santa Prisca y San Sebastián, y que pidió ayuda para la vivienda.

“Lo más urgente es, ahorita, atender la emergencia o esta condición de emergencia, apoyando la reconstrucción de vivienda”, resaltó.

Anunció que a partir de la próxima semana visitará Chiapas y Oaxaca, entidades con el mayor número de casas afectadas y donde se empezarán a llevar los apoyos, a partir de que tuvieron los resultados del censo.