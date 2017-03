Epilepsia afecta a dos millones de mexicanos

Es más frecuente en menores de 18 años y mayores de 60

De acuerdo con la Secretaría de Salud (SSa), dos millones de mexicanos padecen esta enfermedad crónica que suele manifestarse por la predisposición a presentar crisis epilépticas y sus consecuencias neurobiológicas, cognitivas, psicológicas y sociales.

“Tener epilepsia es difícil porque en un momento estás bien y 30 minutos después despiertas golpeada”, cuenta Alba Helen Chavira, de 25 años de edad, luego de asistir al Primer Encuentro Anual de Personas Enfrentando la Epilepsia, realizado en días pasados en la Ciudad de México.

¿Qué es?

La epilepsia es una alteración cerebral caracterizada por una descarga neuronal anormal, con o sin pérdida de la conciencia.

“Para entender mejor este concepto, puedes imaginar al cerebro como un conjunto de células (neuronas) que se comunican mediante pequeños impulsos eléctricos y, cuando ocurre una descarga, el resultado es una crisis epiléptica”, expone el Capítulo Mexicano de la Liga Contra la Epilepsia en su sitio web.

Para Alba Helen es algo similar a prender y apagar una computadora. “Nuestro cerebro se resetea de repente, eso es lo que pasa. (…) Eso es todo”, comenta.

Ella es originaria de Chihuahua y un accidente inesperado le detonó su enfermedad hace 10 años. Meses antes de cumplir 15 años de edad, durante un viaje escolar sufrió un esguince en el pie y tuvo que usar muletas.

Ya, al estar en casa, le ocurrió otro incidente después de ingresar al baño. “Había un desnivel, una muleta se me atoró y la otra no la pude controlar. Me fui hacia atrás y me golpeé la cabeza en la tina”, relata.

Detalla que en ese momento perdió la consciencia y la mitad del cuerpo se le paralizó, pero todo estaba bien tras visitar al médico. Sin embargo, tres meses más tarde, cuando entró a la preparatoria, “de la noche a la mañana” empezó a convulsionar en repetidas ocasiones.

Sin tener antecedentes familiares de la enfermedad y desconocer lo que le sucedía, Chavira Alonso acudió con un neuropediatra para ser valorada, “pero le dijo a mi mamá que solo estaba jugando y que era (las convulsiones) una forma de llamar la atención”.

Luego le realizaron estudios de laboratorio y, al observar los resultados, el médico les ofreció una disculpa porque el diagnóstico era epilepsia.

¿Por qué aparece?

El padecimiento puede aparecer al tener una lesión, cicatriz o infección cerebral, infartos, tumores, malformaciones, cisticercosis, displasia cortical, hemorragias o sangrados cerebrales.

Cualquier persona puede presentar este trastorno, pero es más frecuenta en menores de 18 años y mayores de 60 de edad.

Suele caracterizarse por la presencia de al menos dos crisis en un periodo mayor a 24 horas, sin ningún factor que la provoque. Los ataques llamados tónico-clónicos generalizados son los más conocidos, porque el enfermo pierde súbitamente la conciencia, cae el piso, puede emitir sonidos, orinarse, arrojar espuma o vomitar.

¿Qué hacer si alguien sufre una convulsión?

Las crisis son autolimitadas y duran entre 30 y 80 segundos. En ese tiempo es recomendable:

1. Colocar al paciente en un lugar adecuado y libre de objetos que le puedan golpear la cabeza.

2. Permitirle respirar.

3. Ponerlo de lado para vomitar.

4. Evitar que broncoaspire.