Entrena ejercito de ardillas para atacar a su ex

El casó quedó al descubierto en la ciudad de Detroit, luego que la policía detuviera a Janice Smith, de 45 años, vinculada al menos a una docena de ataques a su ex pareja.

La mujer habría urdido un bizarro plan que involucró a un ejército de ardillas y varios meses de preparación para entrenarlas.

Según los informes entregados por la policía de Detroit, la víctima identificado como James Robinson de 51 años, era víctima de los ataques de roedores de manera constante, lo que lo llevó a sospechar que había alguien detrás de estos.

En el último mes el hombre había sido enfrentado por el ejército de ardillas asesinas al menos doce veces, provocándole lesiones de diversa consideración.

Incluso, producto de las mordeduras de los animales, la víctima perdió dos dedos y uno de sus testículos.

Según el relato del afectado al diario local ChangePost, el hombre supo que su ex estaba detrás de los ataques cuando la vio alentando a las ardillas.

“Ella se había escondido atrás de unos arbustos, pero pude verla y escucharla. Desde ahí les gritaba órdenes a las ardillas pidiéndoles que me atacaran”.

Después de ese incidente, Robinson decidió denunciar a su ex a la policía, temiendo que los ataques le provocaran la muerte.

Al respecto, el jefe de la policía de Detroit, James Craig, manifestó que la mujer admitió haber entrenado a las ardillas y la forma en que las entrenó.

“La señora Smith admitió atrapar y preparar a las ardillas para no cometer errores y atacar a su ex. Ella solía entrenar leones, por lo que no le fue difícil dominar a estas criaturas”.

En su declaración, el jefe de policía agregó que la mujer confesó que le habría gustado conseguir un ejército de al menos cien de estos roedores, una cifra considerablemente superior a las 27 que logró entrenar.

La mujer ahora enfrenta una serie de cargos criminales por uso indebido de drogas y el uso de criaturas como armas y podría enfrentar hasta 65 años de prisión si es declarada culpable.

Sin embargo sus abogados adelantaron que solicitarán que sea enviada a un hospital psiquiátrico y que la mujer no está en condiciones mentales para enfrentar un juicio.

Con información de Publímetro.