“Entre los abogados del Chapo Guzmán y los míos hay contacto”: Kate del Castillo

Estados Unidos.- “Cerraron un caso pero tengo otros abiertos. No me quiero arriesgar a volver a mí país porque mi caso no está cerrado”, aseguró Kate del Castillo sobre su situación judicial en México. “No lo puedo creer todavía, nunca entendí la caza de brujas”.

La actriz mexicana dio estas declaraciones en una entrevista al presentador de Noticias Telemundo, José Díaz-Balart, en la que tocó temas como la reciente fuga del hijo del narcotraficante mexicano el “Azul”, su polémica relación con Joaquín el “Chapo” Guzmán, su situación judicial en México y su rol en la nueva producción de Netflix, “Ingobernable”.

“Entre sus abogados y los míos hay contactos”.

“En aquella cena se habló de muchas cosas, también de los hombres de corbata. Él lo sabe todo. No es posible que el Chapo haya conseguido todo lo que tenía sin la ayuda de los hombres de corbata”.