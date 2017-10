Enfurece publicidad racista de nuevo gel de Dove

El efecto muestra a una chica de color que da paso a otra de piel blanca.

EU-.La línea de productos Dove, perteneciente a Unilever, se encuentra en el ojo del huracán tras publicar el anuncia de un nuevo gel que fue catalogado por los internautas como racista.

Aunque la publicación fue eliminada minutos después de que comenzaran las quejas, los usuarios la rescataron con comentarios en contra de la marca. Y es que las imágenes mostraban a una mujer de color quitándose la blusa para dar paso a otra joven con piel blanca.

El efecto causó el enfado de miles que exigieron una disculpa pública por parte de la multinacional, y lo consiguieron. “El post de Facebook no acertó en la intención de representar a las mujeres de color. Lamentamos profundamente las ofensas que pudimos haber acusado“.

An image we recently posted on Facebook missed the mark in representing women of color thoughtfully. We deeply regret the offense it caused.

Let’s be clear, Dove knew exactly what they were doing with their racist ad. Soap companies used to do this racist theme all the time pic.twitter.com/EzvAiExNcP

— Tariq Nasheed (@tariqnasheed) October 8, 2017