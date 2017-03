Encuentran en Australia 150 huellas de 21 especies de dinosaurios

En lo que se catalogó como “un descubrimiento sin precedentes”, el hallazgo de 150 huellas de 21 especies de dinosaurios fascina a la comunidad científica mundial.

Las pisadas corresponden a unas 10 especies de saurópodos (del sub orden ornithopoda), 6 tipos de armadillos y 5 dinosaurios depredadores, según se detalla en el comunicado de la Universidad de Queensland.

Esta variedad de marcas de tantas especies distintas, todas concentradas en un mismo lugar, no tiene precedentes en ninguna parte del mundo, según detalla el científico australiano Steve Salisbury, quien dirigió el estudio publicado en la revista Memoir of the Society of Vertebrate Paleontology.

“Entre las huellas está la única prueba confirmada de un estegosauro en Australia. Además, hay algunas de los dinosaurios más grandes jamás registrados. Algunas de las huellas de los saurópodos tienen 1,7 metros de largo”, precisó Salisbury, geólogo de la casa de enseñanza universitaria que respaldó la investigación.

Los fósiles más antiguos de Australia

Para Salisbury, el descubrimiento es “extremadamente importante porque supone el primer registro de dinosaurios no aviarios en la mitad occidental del continente y es la única huella de la fauna de dinosaurios de Australia durante la primera mitad del Cretáceo temprano”. Las pisadas fueron encontradas en una zona mayormente rocosa que tiene entre 127 y 140 millones de años de antigüedad. situada en la zona de Walmadany, en el estado de Australia Occidental. En este área se han encontrado miles de huellas de dinosaurios, todas ellas contempladas en el Patrimonio Nacional Australiano desde 2011.

Las 150 huellas identificadas son mucho más antiguas que la mayoría de fósiles de la zona, y estas podrían tener entre 90 y 115 millones de años.

Miembros del pueblo aborigen Goolarabooloo, históricos habitantes de Walmadany, acudieron a Salsbury y su equipo para que investigaran rastros que hallaron en una zona que Gobierno habría dispuesto para construir una planta de procesamiento de gas natural licuado.

Estos indígenas han consevado por generaciones canciones en los que narran la existencia de huellas creadas, según la tradición, por el creador supremo Marala, también conocido como hombre emu, quien entregó las leyes universales al pueblo.