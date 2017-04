Enanitos Verdes denuncian robo en hotel de San Pedro Garza García, Nuevo León

Ingrantes de la banda de rock argentina Enanitos Verdes denunciaron el robo de dinero en efectivo en un exclusivo hotel del municipio metropolitano de San Pedro Garza García, mientras actuaban en el Festival Pa´l Norte, realizado el pasado fin de semana en el Parque Fundidora.

El representante Juan Carlos Mendiry y el guitarrista Felipe Staiti revelaron a medios de comunicación el ilícito perpetrado en el hotel MS MILENIUM, ubicado en la colonia Residencial San Agustín, cuya administración no dio una respuesta adecuada ante los hechos y dejó sin sueldo al “staff” de la agrupación.

“Una persona desde mi cuarto llama a la recepción, diciendo que no puede abrir la caja fuerte y la gente de recepción subió a abrirle la caja fuerte, porque como estaba en el cuarto, creyeron que era el huésped del cuarto”, relató Mendiry.

“Me abrieron la caja fuerte y se fueron, lo único que se llevaron es dinero, todo lo otro que había, mi tarjeta de crédito, el pasaporte, no, nada”, abundó.

“Es una suma importante, primero que son los sueldos de toda la gente que trabajó con nosotros, se fueron sin cobrar, porque yo no tenía otra plata”, dijo el “mánager”.

A su vez, Staiti señaló que a él también le robaron dinero de su habitación y una mochila, por lo que “para mí, hay que evitar estos hoteles, simplemente prevenidos, y que estos cinco estrellas y todo eso, es toda una mentira, que en realidad la seguridad no funciona.

“Es más que evidente que te roben así, una sola llave de mi cuarto, alguien tenía otra, del hotel, no sé, no importa, ya será problema del hotel, pero no hay cámaras en los pisos, es una cueva de lobos”, aseveró el guitarrista.

Los integrantes de Enanitos Verdes no precisaron el monto de lo sustraído, simplemente aseguraron que fue “una cantidad fuerte”.

“Eso no afecta en nada el amor que le podamos tener a Monterrey, a México, etcétera, yo sé qué pasa, la cosa es no entrar en el conformismo y tratar de denunciar el hecho, para prevenir a los próximos que les pueda suceder”, manifestó el guitarrista argentino.

Por parte de la administración del hotel se limitaron a señalar que colaboran con autoridades estatales para esclarecer el robo cometido durante el sábado anterior.

Enanitos Verdes fue una de las bandas estelares que participaron el reciente fin de semana en el Festival Pa´l Norte, que en dos días reunió a 170 mil espectadores en el Parque Fundidora de Monterrey.