En 2017 el cielo no sorprenderá

Aunque 2017 será un año con un eclipse penumbral de Luna, un eclipse de Sol que se verá al 56 por ciento en Yucatán y se registrarán varias conjunciones planetarias y lluvias de estrellas, no habrá fenómenos astronómicos espectaculares o raros, algo que sí se espera para 2018.

El único fenómeno no tan común que tendrá lugar en el año por comenzar es la “Luna negra”, llamada así cuando coincide la Luna llena con el perigeo, su máximo acercamiento con la Tierra.

Así lo señala Eddie Salazar Gamboa, investigador del Instituto Tecnológico de Mérida, quien detalla el primer acontecimiento astronómico del año será la lluvia de estrellas de las Cuadrántidas, que tendrá su máxima precipitación el 3 y 4 de enero, con la caída de hasta 80 meteoritos por hora.

Como cada año, se registrarán otras dos lluvias de estrellas que son las más copiosas: la de las Perseidas, conocidas también como lágrimas de San Lorenzo, con su pico el 11 y 12 de agosto, la cual es una de las más antiguas, ya que los chinos la registraron desde hace dos mil años, y las Gemínidas, que ocurre en diciembre con un máximo de precipitaciones de 120 meteoritos por hora el 12 y 13 de diciembre del 2017.

El investigador, puntualiza sobre las fechas de las fiestas movibles que se relacionan con los astros, como es el caso del Viernes Santo y Domingo de Pascua, en base a los cuales las autoridades civiles planean realizar celebraciones como el esperado carnaval.

Y es que, detalla, la Semana Santa debe coincidir con la primera Luna llena después de la Primavera. Es decir, ocurre entre el 20 de marzo y 25 de abril, y es el domingo más cercano a la Luna llena el que se designa como Domingo de Pascua.

De acuerdo con esto, en el año próximo Domingo de Pascua será el 16 de abril.

Como se sabe 7 días antes, es el Domingo de Ramos, que para 2017 será el 9 de abril.

Cuarenta días antes, es decir el 1 de marzo, será Miércoles de Ceniza, de manera que el carnaval se celebrará del 22 al 28 de febrero.

El 2017 tendrá 12 lunas llenas, de manera que no será especial en este sentido, no así en 2018 cuando se tendrán 14 lunas llenas, y por tanto, dos de éstas clasificarán como “lunas azules”.

Respecto al inicio de la Primavera, ocurrirá el 20 de marzo a las 4:28 horas, y el equinoccio de primavera, es decir la igualdad entre día y la noche, será el próximo 14 de marzo.

El equinoccio de Otoño se registrará el 23 de septiembre y los solsticios serán el 20 de junio, en punto de las 23:23 horas de Verano, y el de Otoño el 22 de septiembre a las 15:01 horas.

El fenómeno del Sol en el cenit tendrá lugar el 24 de mayo el 18 de julio en Mérida y Dzibilchaltún, el 23 de mayo y 19 de julio en Chichén Itzá, y el 22 de mayo y 20 de julio en Uxmal, ya que varía de acuerdo con las coordenadas de cada sitio.

Cuando este evento ocurre, ningún edificio, persona u objeto hace sombra, porque el Sol se encuentra justo encima, en línea recta.

Respecto a los eclipses, Salazar Gamboa apunta que el 10 de febrero se tendrá un prenumbral de Luna que considera poco llamativo, ya que la Luna sólo pierde un poco de brillo y no queda oscura como cuando cruza la umbra en los eclipses totales.— Iris Margarita Ceballos Alvarado

Fenómenos astronómicos Detalles

Se registrarán dos oposiciones con el Sol: con Jupiter, el 7 de abril, y Saturno el 15 de junio.

Conjunciones

Se tendrá la de Venus y Marte el 5 de octubre; de Venus y Júpiter el 13 de noviembre; y de Venus y Saturno el 25 de diciembre del próximo año.

Luna Negra

Será el día del eclipse de Sol cuando tenga lugar la “Luna negra”, lo que significa una Luna llena que se acercará a la Tierra en su punto más cercano, a unos 355 mil kilómetros de distancia.

Eclipse total

El 21 de agosto próximo se registrará un eclipse total de Sol, aunque en el estado sólo se verá al 56 por ciento, siendo el máximo momento del eclipse a las 12:44 horas del día.

– See more at: http://yucatan.com.mx/imagen/2017-cielo-no-sorprendera#sthash.ftpnySFY.dpuf