En 2005 Courtney Love advertía de los acosos de Weinstein

Hace 12 años, la rockera Courtney Love advirtió a las jóvenes actrices de los peligros de asistir a las exclusivas fiestas del productor Harvey Weinstein, acusado actualmente por ya casi 30 mujeres de la industria cinematográfica de abuso sexual y violación.

En un video de 2005, difundido hoy por la prensa estadunidense, se aprecia a la cantante del grupo Hole y viuda de Kurt Cobain que aconsejaba a las chicas no aceptar las indecorosas propuestas del influyente productor hollywoodense.

Al ser cuestionada en un evento en Los Ángeles, hace ya 12 años, sobre qué consejo le daría a las jóvenes estrellas que quisieran labrarse una carrera en Hollywood, la respuesta de Love tanto sorpresiva como contundente.

Me denunciarán si lo digo… Si Harvey Weinstein te invita a una fiesta privada en el Four Seasons (hotel de lujo de Beverly Hills), no vayas”, recoge el video difundido por TMZ.com.

La viuda del desaparecido líder de la banda Nirvana se pronunció al respecto en su cuenta de Twitter y aseguró que, aunque no fue víctima de Weinstein, denunció durante años sus comportamientos y que, por ese motivo, fue “eternamente rechazada” por la agencia CAA, Creative Artists Agency, la compañía de talentos más influyente y dominante de la industria.

Although I wasn't one of his victims, I was eternally banned by CAA for speaking out against #HarveyWeinstein #rape https://t.co/8giwNkrC5t

— Courtney Love Cobain (@Courtney) October 14, 2017