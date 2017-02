En 1968, Cantinflas “predijo” el problema que habría con Donald Trump y su polémico muro (VIDEO)

“Por mis pistolas”, la película de Mario Moreno Cantinflas, ha sumado muchas reproducciones en YouTube luego de que alguien se diera cuenta que anticipó lo que hoy ocurre con Donald Trump y su muro con México.

Resulta que en la película de 1968, Cantinflas debate con un agente fronterizo. En una escena, vemos al personaje interactuar con un policía que lo recibe de muy mala gana: “No me grite, tovia no estoy en sus terrenos, tovia no pasa uno y tratan de subajar (sobajar) al individuo”, señala el personaje de Cantinflas.

Luego, el agente le permite pasar, por lo que Cantinflas busca en su bolsillo una llave para abrir la reja que los divide, al no encontrarla, saca una ganzúa, abre el candado y señala: “Esta es un ganzúa made in México hecha para abrir candados made in United States”.

¿Qué te parece?