Elton John cantará en el funeral de George Michael

George Michael tendrá dos funerales que tendrán lugar en Londres.

A 4 días de la muerte de George Michael, se rumora que Elton John cantará en su funeral.

Como sabrás, además de compartir profesión, ellos cantaron juntos por lo que no es de extrañar que Sir. Elton haya sido uno de los primeros en expresar su sentir sobre el sorpresivo deceso: “Estoy profundamente conmocionado. He perdido a un amado amigo, el alma más generosa, más bondadosa y brillante. RIP George Michael”, tuiteó.

I am in deep shock. I have lost a beloved friend – the kindest, most generous soul and a brilliant artist. RIP @GeorgeMichael pic.twitter.com/1LnZk8o82m — Elton John (@eltonofficial) December 26, 2016

Ahora el portal Metro Uk informa que George tendrá dos funerales, uno para la familia y otro para amigos y fans. Ambos tendrán lugar en Londres debido a que los restos mortales del cantante descansarán en el cementerio Highgate, al norte del país, y junto a su madre.

Elton participará cantando -probablemente- Don’t Let The Sun Go Down On Me, tema que ambos interpretaron juntos por primera vez en 1991.