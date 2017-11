Ellen Page revela abusos y homofobia de Brett Ratner

La actriz acusó que el director la obligó a “salir del clóset” sin importarle su bienestar, luego de que Ratner le pidiera a otra mujer tener relaciones con ella “para que se dé cuenta de que es gay”

Estados Unidos.- Ellen Page acusó al director Brett Ratner de hostigamiento y comportamiento homofóbico, cuando ambos estaban en las grabaciones de la película X-Men: Last Stand de 2006.

La actriz contó que en un meet and greet antes de filmar X-Men: Last Stand, el director la señaló y le dijo a una mujer: “Deberías cogértela para que se dé cuenta que ella es gay”.

“Yo tenía 18 años. Miró a una mujer parada a mi lado, diez años mayor que yo, me señaló y dijo: ‘Deberías cogértela para que se dé cuenta de que es gay’. Era el director de la película, Brett Ratner”, narró la actriz en su cuenta de Facebook.

“Era una adulta joven, todavía no lo aceptaba yo misma. Sabía que era gay, pero no lo sabía, por así decirlo. Me sentí violada cuando esto pasó”, escribió Page el viernes.

I was there when that comment was made. I stand with you .@EllenPage https://t.co/DEIvKDXeEL

— Anna Paquin (@AnnaPaquin) 10 de noviembre de 2017