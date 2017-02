Ella es Helena, la actriz porno más joven de México (VIDEO)

MÉXICO.- Un reportaje publicado en el periódico El País, señala que el porno en México se filma en los hoteles más baratos, no hay actrices fijas y la mayoría cobra unos 500 dólares al mes.

Fernando Deira, el mayor productor de pornografía mexicana, es un hombre de 40 años que iba para cura; cuando era adolescente estuvo encerrado en un seminario durante tres años preparándose para ser sacerdote…

Helena Danae es una chica de 19 años que comenzó a hacer porno a los 18, convirtiéndose en la actriz más joven del ramo y en la más solicitada. A ella no le da miedo desnudarse, sino viajar.

“Yo antes de entrar en esto casi no viajaba, si a caso a Guayabitos o a Puerto Vallarta, pero ir a una ciudad donde no conocía a nadie me daba pavor”, cuenta.

Deira, quien también es dueño de Sexmex, es su jefe, como de decenas de jóvenes; también es representante y director de las películas.