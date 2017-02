El video de una pareja hablando de infidelidad que tiene al internet llorando (VIDEO)

ESTADOS UNIDOS.- Él fue infiel varias veces. Ella lo perdonó. Luego cortaron. Ahora la expareja se sienta frente a frente para tener una dolorosísima conversación sobre las razones por las que rompieron. El hombre explica las razones por las que la engañó y ella no puede contener las lágrimas. #HurtBae es el nuevo video viral que tiene a todo el internet llorando.

He cheated on her. Now she wants to know why. pic.twitter.com/5hdlpKisjZ

— The Scene (@SCENE) 15 de febrero de 2017