El video de Thalía que es furor en Instagram

Nada de camarín enorme y exclusivo: Thalia decidió cambiarse el vestido para los Premios Tony (ceremonia que se celebró el domingo pasado) en un auto, y el video de ese momento es furor en Instagram: 300 mil reproducciones.

“Se está cambiando en el auto”, escribió su esposo Tommy Mottola y subió las imágenes. Los miles de “Me gusta” no demoraron. Lo gracioso es la forma en que la cantante mexicana tiene que acomodarse en un espacio tan pequeño para poder sortear la prueba correctamente.

“Gajes del oficio”, se rió Thalía, que durante la gala lució bellísima y como si el cambio de vestuario en la parte trasera de su automóvil no hubiera pasado. Imagínese si esto pasara en la Argentina, en los Martín Fierro o en alguna otra gala de famosos parecida.

La mexicana probó ese extraño método para que su atuendo no sufriera arrugas. “Este detrás de cámara es insuperable”, se rió la ex actriz de telenovelas como “María la del Barrio” y “Marimar”. “¡Lo logramos! Estas cosas que no se ven hacen que todo valga la pena”, agregó.

Cintura de avispa, maquillaje perfecto, la morocha de 44 años recorrió la alfombra roja del brazo de su esposo, el magnate discográfico de 66 años. Los fotógrafos no dudaron en dispararles y en elegirlos como una de las parejas favoritas de la noche.

“Voy como una salchicha, no me puedo mover. Pero el vestido está increíble”, relató Thalía, dejando en claro que no importa sufrir si se trata de moda y glamour.

Ariadna Thalía Sodi Miranda –así se llama en verdad- es considerada una de las latinas más influyentes del mundo. Pese a su sonrisa permanente, admitió semanas atrás que continúa su lucha contra la enfermedad de Lyme, que también padecen famosos como Richard Gere y Alec Baldwic. Se trata de un trastorno bacteriano que se transmite por la mordida de una garrapata infectada. Los síntomas. Cansancio, dolor, fiebre alta y debilidad muscular.